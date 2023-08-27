Будут ли "Вытокі" в 2024 году, и как фестиваль завершился в Борисове

Огромная спортивная площадка под открытым небом и праздничный салют - так подвели черту под третьим сезоном громкого проекта Национального олимпийского комитета "Вытокі. Крок да Алімпу". Фестиваль оставляет после себя еще больше белорусов, которые влюбляются в спорт, а также лучше узнают историю и культуру своего региона.

Последний этап сезона принимал Борисов - город большой спортивной славы. О детских мечтах и их воплощении в реальность сквозь призму фестиваля "Вытокі", рассказал Андрей Козлов.

"Здесь мы представляем свой капотный грузовик, грузовик Минского автомобильного завода, на котором мы в этом году в июле одержали победу на ралли "Шелковый путь", - рассказал победитель ралли-рейда "Шелковый путь - 2023", капитан команды "МАЗ-спортавто" Сергей Вязович.





Такой же кубок за победу на маститом ралли-рейде "Шелковый путь" команда "МАЗ-СПОРТавто вручила руководителю Национального олимпийского комитета Беларуси Виктору Лукашенко. А после глава НОК и капитан знаменитой на весь мир конюшни грузовиков долго обсуждали детали легендарной гонки - у мужчин в крови страсть к быстрой скорости и большому спорту.

Борьба является самым крутым, зрелищным и самым мужским видом спорта. Почему? Потому что борьба развивает мужские качества, борцовское братство, силу, характер, умение биться до конца и достигать своих поставленных задач и целей. Занимайтесь борьбой. Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы

Борьба совершенно заслуженно занимает почетное место в нашем материале, ведь из Борисова вышли классные и титулованные тяжелоатлеты, а также борцы, в том числе один из самых ярких в современном белорусском спорте - Кирилл Маскевич. Он был на разрыв: встречал почетных гостей во время осмотра спортивной инфраструктуры Борисова, давал старт детскому забегу, выходил в прямой эфир информационных выпусков Агентства теленовостей и даже принимал участие в показе белорусских дизайнеров "Роднае - моднае".

На фестивале совершенно все сводилось к детям и огромному желанию помочь им найти свой путь в жизни, в том числе спортивный. Даже утренняя работа делегации нашего спорта и руководства региона, где обсуждались разные вопросы развития как частных спортивных школ, так и государственных. Вникали глубоко, пробовали на себе и старались услышать всех. Дети параллельно не останавливались свой профессиональный и где-то творческий процесс. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" - о нас с вами. И самое главное - о детских мечтах.





Пройти каждую локацию детям на фестивале было непросто. Но кто-то справлялся и за час - феноменальный спринтерский уровень, за который в подарок вручали долгожданные наушники. Но приз выступал как мотивация попробовать спорт и наверняка оставить его в своем сердце.

Открытие каждого этапа "Вытокаў" - это еще и внимание к развитию региона. Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко вручил руководству Борисовского райисполкома сертификат на 100 тыс. белорусских рублей на развитие физической культуры и спорта.

Тут же журналисты обступили главу НОК Беларуси Виктора Лукашенко и руководителя региона Александра Турчина с вопросами. Многих интересовало наследие фестиваля, а это укрепление материально-технической базы, и его дальнейшее развитие.

Фестиваль удался, просят продолжение фестиваля, и мы обязательно придумаем что-то новое. Мы сейчас принимаем решение, как дальше действовать. Пока скажу однозначно на следующий год, что "Вытокам" быть, но в каком формате это будет, еще думаем. Ведь все хорошее должно постоянно подпитываться чем-то новым. Виктор Лукашенко

"Конечно, это очень важно, и это можно видеть по количеству людей, которые сегодня присутствуют на мероприятии. Причем, если в нынешнем году это город Борисов, в прошлом году был небольшой городок нашей области - Копыль, тем не менее, интерес людей поразительный. Поэтому я думаю, что такие мероприятия однозначно полезны, однозначно нужны. "Вытокам" быть!" - заключил Александр Турчин.

Аллея ремесленников и выставка-продажа "Белорусские бренды" развернулась с утра и представила продукцию белорусских предприятий, в том числе разработанную с участием Национальной академии наук Беларуси. "Игры нашего двора" и финал областного этапа нового "Вытокi. Quiz" составили, скажем так, интеллектуально-образовательную программу "Вытокаў". А сутками ранее пресс-тур подчеркнул самобытность Борисовского края.

Сердце Борисова, одного из старейших городов нашей страны, находится там, где площадь 900-летия и Кафедральный собор Воскресения Христова, памятник архитектуры 19-го века.

Храм открыт ежедневно, и мы всегда можем наблюдать ручеек людей, который течет сюда. Это говорит о том, что храм имеет историческую культурную ценность. Здесь проводят экскурсии. И дети, и студенты - все интересуются этим местом. Протоиерей Сергий Башкиров, секретарь Борисовской епархии

Ярких красок первому дню фестиваля традиционно добавил арт-перформанс или художественный интерактив "Играйте с нами - рисуйте сами", организованный галереей "АртХаос". Тема работ в Борисове - Цмок. Ребята погрузились в увлекательную белорусскую мифологию. А рядом работала команда профессиональных художников. Взрослые здесь - проводники для самых маленьких участников в большой мир "Вытоков".