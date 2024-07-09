Буевич: За эти 30 лет мы выстроили свою страну, в которой люди живут так, как они хотят жить

Люди более старшего поколения помнят, что собой представляла Беларусь в годы парламентской республики и в годы правления Верховного совета Республики Беларусь, - говорит председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич. "Мы помним проблемы, с которыми сталкивался народ. Помним безденежье, пустые полки магазинов, отсутствие работы у людей. Это были очень сложные времена. Что касается промышленности и сельского хозяйства, вообще жизни людей. Что было бы с нами, если бы мы вовремя не внесли изменения в нашу Конституцию, не выстроили нашу страну?, - задался вопросом он.

Государства не было бы. Мы были бы как прибалтийские страны - стояли на задних лапках и ждали, пока кинут косточку. Страны бы не было! За эти годы за 30 лет мы выстроили свою страну. Мы сказали о том, что есть такая страна Беларусь, в которой люди живут так, как они хотят жить. А не так, как псевдодемократия, это западное убожество с их человеконенавистническими, сходящими с ума, бредовыми идеями, которые они пытаются внушить всему миру. Поэтому однозначно ни США, ни, как я говорю, Соединенные Штаты Европы (их филиал) не смогут ничего сделать Беларуси, пока мы будем выстраивать свою жизнь так, как хотим.