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Букеты и улыбки - ГАИ Минска поздравляет женщин-водителей

Госавтоинспекция на страже весеннего настроения. На проспектах и улицах Минска автоледи встречает цветочный патруль. Сотрудники ДПС, кроме проверки документов, дамам-водителям вручают букеты, поздравляют с Международным женским днем. Дорожным милиционерам также помогают активисты Союза молодежи.

В главный праздник весны девушкам за рулем всегда зеленый свет. И все же, кроме поздравлений, инспекторы напоминают о соблюдении правил дорожного движения, особенно в переменчивую погоду марта.

Фото:БелТА

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