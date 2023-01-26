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Бухгалтер могилевского флагмана лифтостроения в проекте "Белорусская Super женщина" - смотрите 26 января
Сильные не только духом, но и телом! Агентство теленовостей продолжает наполнять линейкупроекта "Белорусская Super женщина". И сегодня в нашем вечернем эфире героиня, про увлечение которой знают далеко не все ее коллеги-заводчане. Бухгалтер могилевского флагмана лифтостроения Анна Ильющенко показывает прекрасные результаты в бодибилдинге и покоряет зрителей. Смотрите после "Панорамы".
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