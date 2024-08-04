Бухгалтерский клубок экстремистов - куда утекли деньги, собранные на марафоне в поддержку политзаключенных

В эфирах телеканала "Беларусь 1" журналисты много раз рассказывали о том, как беглые аферисты-экстремисты на литовской кухне распиливают гранты и якобы некую помощь между собой. И вот всплыли новые детали. В 2023 году на так называемых политзаключенных в ходе марафона собирали гроши - около 600 тыс. евро. Однако недавно выяснилось, что исчезли 150 тыс.

Куда утекли деньги, якобы неизвестно. Но не секрет, что они разошлись по карманам самих беглых. О деталях рассказала Екатерина Тихомирова.

Шарик-малик, наперстки, стаканчики, скорлупки, кубики и сбор на "политвязней": "Нам не все равно". Взяли полмиллиона евро, разделили по семи фондам. Ловкость рук, никакой магии - 155 тыс. евро уходят из-под носа на глазах изумленной и облапошенной публики. Хотя, может и куда больше. Разгорелся бурный сандал в среде беглых. Перейдем к деталям.

Год назад в июле беглые запустили масштабную аферу на донатах - марафон так называемой солидарности с так называемыми политзаключенными. 12 часов стрима, два дня сборов, и "свет" экстремизма из-под башни Гедимида заявляет, мол, скинуться обязаны все: "Евро может задонатить каждый, как бы ни была тяжела ситуация - это просто обязанность", - сказала Света Тихановская.

Состричь подать таким образом придумала Ольга Горбунова. Напомним, что в Литве и Польше создано самообразованное "правительство" во главе с литовской самозванкой - это экстремистская организация "Переходный кабинет". И одна из кабинетчиц - как раз та самая Горбунова. Для сбора специально создали кошелек. Понадобился именно новый фондик.

И за месяц до старта сбора некто Оксана Малюкова регистрирует фонд "21 Мая". Ходит молва, что Малюкова имеет непосредственное отношение к деятельности "Бандсола" - фонда Стрижака. Итак, на счета фонда Малюковой поступают все деньги, которые удается состричь за 2 дня марафона. Это 574 617 евро. После всех банковских вычетов остается 545 740 евро. Так заявляют кабинетчики. Далее начинается переливание средств из кубышки в кубышку.

"В определенных пропорциях, которые установит наблюдательный совет, созданный из представителей СМИ, реализующих этот марафон, будут распределены средства, собранные в рамках этого сбора", - сказала Ольга Горбунова.



Определено некое число уже существующих фондов. И из фонда "21 Мая" в разных объемах полмиллиона евро дробятся на семь частей. Кому-то из фондов досталось 9,5 тыс., кому-то 13,5 тыс., 40 тыс., а "Линкен медиа" Леончика повезло на 225 тыс. евро. Уже эти фонды якобы должны были распределить полмиллиона между так называемыми политзаключенными. Прозрачность мероприятия - просто поверь на слово.

"В отчете же не будут указаны фамилии. Как он будет выглядеть, чтобы не только наблюдательный совет, но и люди, которые отправляли деньги, могли его посмотреть?" - задали вопрос в интернете.

Поступил такой ответ: "Тут донатерам, конечно, придется довериться нам как профессионалам, довериться честности людей из наблюдательного совета. Все увидят сводную: какой фонд в каких объемах реализовал помощь".

Год организаторы мурыжили публику, не публикуя отчет. Его должны были выдать еще в ноябре 2023 года. Однако публика увидела его только пару недель назад, открыла рты и ничего не поняла. Итак, финансовый отчет - официальный, из литовского реестра.

Тезис первый: Никаких административных расходов

Ольга Горбунова вещала: "Мы говорили со всем фондами. Это обсуждалось на созвоне, что административные расходы ни в коем случае не будут покрыты из этих собранных средств. 100 % этой суммы, которая каждая организация и инициатива получит, будет реализована на помощь семьям политзаключенных и политзаключенным".

Во время сбора организаторы обещали: ни копейки на административные сборы. Напомним еще раз, его создали за месяц, специально под марафон, чтобы на него собрать и перелить деньги в другие фонды. Фонд "21 Мая" потратил 533 279 евро. Из них 358 100 евро передал другим фондам. А себе - 155 192 евро - на "общие" расходы, обеспечение деятельности администрации и расходы на обслуживание. И подпись Малюковой на отчете имеется.



В фонде "21 Мая" работает всего один человек, и это Малюкова. А что можно администрировать в компании с одним человеком на 150 тыс. евро - вопрос со звездочкой.

Тезис второй: Все работают бесплатно

"У нас онлайн-марафон солидарности. Журналисты работали бесплатно, видеографы работали бесплатно, люди, которые работали над созданием всей этой идеи, работали бесплатно", - отметила Горбунова.

Фонд "21 Мая" потратил почти 20 тыс. евро на консультации и расходы при реализации проекта - тоже из суммы сбора.



Отчет - в официальном реестре. Он должен был проскользнуть незаметно для публики. Подтереть его невозможно. Виновной якобы оказалась бухгалтер, которая по ошибке записала сумму куда-то не туда. Так оправдались! Хотя возможно ли по ошибке записать сумму в графу, которой быть в отчете не должно?

Организаторов марафона обвинили во лжи, "Свет" экстремизма запаниковала. Журналистам дали отмашку - проблему надо решить. Как хотите! Цифры свели в подконтрольных медиа. Просто напечатали на сайте, мол, организаций было не 7, как в официальном отчете, а аж 11.

Тезис третий: Все фонды, куда переливали деньги (в 7 или даже 11 фондов), это якобы уже существующие инициативы, тщательно проверенные!

"Наша идея не была в создании новой инициативы и поиске сотрудников, которые будут обрабатывать эти заявки, искать эти семьи и так далее. 100 % собранной чистой суммы (я сейчас говорю про вычет комиссии Страйпа и банковской комиссии) будут переданы фондам и инициативам. Фонд "21 Мая" не оставляет себе ни одного процента, ни одной копейки", - заявила Ольга Горбунова.

Однако после сбора, через месяц, появляется новый фонд, никому неизвестный ранее. И регистрируется он ровненько по адресу, где зарегистрирован и фонд-донор "21 Мая" (тот, что был общим кошелеком). И новый фонд, которого не существовало на момент сбора, спокойно получает свою долю - 20 тыс. евро из общей кубышки.



И самое главное: а как проверить, получил ли хоть что-то от фондов конечный получатель - тот, для кого устроили этот марафон? Никак. Отчетов нет и их не будет! Верить приказано на слово. Слово, которому веры нет! Это очень удобный бизнес - воровать на так называемых политвязнях, собирать деньги и не отчитываться. Мол, не имеем права, ибо получатель будет раскрыт.