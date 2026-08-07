Булавко: Латвия пытается продемонстрировать значимость, но ее роль сводится к "подаче чая"

Латвия решила не закрывать границу с Беларусью, а отправить туда войска. Оправдывают это очередными учениями НАТО Baltic Trust 26. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко назвал происходящее "театром политического абсурда" и заявил, что прибалтийское государство превращается в "мишень" в чужом конфликте.

По мнению Анатолия Булавко, Латвия пытается продемонстрировать значимость на фоне учений НАТО, однако реальные возможности ее вооруженных сил крайне ограничены.

"Зная состояние вооруженных сил той же Латвии, я полагаю, что в этих учениях ее роль будет сводиться к тому, чтобы вовремя подносить чай нормальным пацанам, которые будут решать, когда и какие пакости вводить в отношении Беларуси и России", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что латвийские власти якобы усиливают границу "непонятно от кого" - то ли от мигрантов, то ли от воображаемой опасности. Границу Латвии охраняют не только латвийские пограничники, но и финские, и эстонские специалисты. "О каком суверенитете может идти речь? Поэтому предоставляют свою территорию, свежепостроенный полигон", - сказал он.

Анатолий Булавко отметил, что единственное, чем Латвия может заинтересовать западных спонсоров, - это территория, которую она отдает под военные нужды, чтобы "продержаться на плаву" определенное время.

Фото РИА Новости