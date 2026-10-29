Булавко: Риск эскалации в Восточной Европе растет, но Беларусь готова к любому развитию событий

Вопрос региональной безопасности не уходит из повестки. Не превращается ли Восточная Европа в зону долгосрочного военно-политического противостояния и насколько высок риск эскалации, в эфире "Первого информационного" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что фактически она уже превратилась. На сегодняшний день этот процесс продолжается", - отметил депутат Палаты представителей.

Яркое подтверждение, по его словам, - мероприятие, которое 3 ноября проведут поляки: очередное заседание Совета безопасности.

"Самое неприятное заключается в том, что обсуждать будут отнюдь не вопросы, как договариваться с соседями, а будут обсуждать, где взять деньги для того, чтобы продолжить милитаризацию Польши, продолжить раздувать пресловутый миф о какой-то угрозе. И все это преподносить своему населению как оборонительную инициативу", - сказал Анатолий Булавко.

Не отстают и северо-западные соседи. "Самая популярная тема, которая обсуждается у них, - как обеспечить безопасность. Безопасность обеспечивают, когда есть какая-то опасность. Для той же Прибалтики при нормальном развитии политической ситуации угроз от слова совсем не существует. А то, что они отгородились от любого диалога с Беларусью и Россией, - это не повод для того, чтобы какая-то угроза возникла", - подчеркнул эксперт.

"Планомерная подготовка разговора с позиции силы"

По оценке Булавко, процессы у соседей - "не проявление миролюбия либо обеспечение действительно национальной безопасности этих государств".

"Это идет планомерная подготовка для того, чтобы разговаривать в последующем с нами исключительно с позиции силы. Но мы к этому готовы, и это не тот случай, когда с нами можно будет разговаривать с позиции силы. Они это понимают, и поэтому этот процесс, к сожалению, не остановится, он будет продолжаться. Но я уверен, что благодаря тем усилиям, которые предпринимают наши силовики, в том числе Вооруженные Силы, мы можем спокойно в обозримом будущем работать, детей растить, урожай собирать и развивать свое государство", - подчеркнул парламентарий.

Конференция в Минске как механизм разрядки

На следующей неделе в Минске пройдет уже ставшая традиционной Международная конференция по евразийской безопасности. Там будут подниматься вопросы региона, приедут эксперты, в том числе из блока НАТО.

"Сам факт проведения этой конференции - это уже определенный механизм разрядки, снижения конфронтации между странами. Фундаментальных решений не будет приниматься, потому что это прежде всего экспертная площадка. Но сам факт их участия, в том числе и не совсем из партнерских нам государств, говорит об определенном прорыве в той изоляции, лжи, которая окружает наше государство", - пояснил Анатолий Булавко.

Он добавил: "Это позволит услышать наш голос и на территории стран Евросоюза. Важность конференции определяется тем, что помимо экспертных оценок, фактически на каждой конференции - а это будет четвертая - глава нашего государства либо представители нашего государства, Российской Федерации всегда выступают с конкретными предложениями. Суть этих предложений заключается именно в том: давайте договариваться".

Депутат напомнил о контрасте: "Тут же вспоминаем, что 3-го числа Совет безопасности Польши, где вопрос о том, чтобы договариваться со своими соседями, даже не рассматривается. Давайте вспомним пресловутый 21-й, я так понимаю, будет еще и 31-й пакет санкций в отношении Российской Федерации, нашего государства. Это что, путь к миру?"

Он отметил и интерес из других континентов. "В той атмосфере, где Россия и Беларусь представляются каким-то потенциальным агрессором, недоговороспособным субъектом, именно показать истинное положение дел, взгляды наших государств на состояние мира - это очень важно. Само место проведения этой конференции очередной раз демонстрирует наше миролюбие и наш определенный авторитет на международном уровне", - заключил спикер.