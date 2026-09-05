"Бульбяны фэст" в Дещенке: забег бульбашей, гигантская сковорода и драники на огне

Забег маленьких бульбашей состоялся 5 сентября в агрогородке Дещенка Узденского района. В районе проходит настоящий гастрономический праздник - "Бульбяны фэст". В меню - приготовление драников на огне и их скоростное поедание. Также организаторы подготовили выставки ретротехники, достижений Академии наук, экскурсии в музей картофеля, тематические зоны и аттракционы.

Впервые презентовали площадку нематериального историко-культурного наследия Беларуси. Здесь же состоялось открытие тематического арт-объекта - огромной сковороды.

Гостеприимная земля Узденского района в агрогородке Дещенка принимает юбилейный пятый региональный фестиваль-ярмарку "Бульбяны фэст - 2026" с особым колоритом. Блюда из картофеля самые разные: клецки, бабка, запеканка, гратен. И, конечно же, традиционные драники с разными начинками: творогом, ветчиной, грибами и капустой.

Блюда из картофеля самые разные: клецки, бабка, запеканка, гратен

Повар дошкольного центра развития ребенка "Вяселка" Виктория Владимирская поделилась эксклюзивным рецептом драников с колбасой: варено-копченая колбаса натирается на терке, картофель - на мелкой терке, затем все перемешивается с яйцом, солью и приправой по вкусу, после чего масса выкладывается на сковороду с растительным маслом и обжаривается.

Гости праздника отметили и вкус блюд, и теплую атмосферу.

Познакомиться со вторым хлебом поближе можно и в музее картофеля. Он находится в Дещенской средней школе. В экспозиции более 140 экспонатов: от мини-инсталляций и арт-объектов до экспериментальных площадок белорусского продукта.

Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко рассказал, что история фестиваля "Бульбяны фэст" уходит корнями в советское время. Именно в Дещенке размещался центр картофелеводческого хозяйства "Экспериментальная база имени А. Суворова", где не только выращивали картофель в промышленных масштабах, но и занимались реализацией посевного материала другим хозяйствам региона. В 2010 году при местной школе открылся тематический музей, а в 2021 году в агрогородке появился памятный знак, посвященный картофелю. Праздник прошел путь от локального праздника урожая до масштабного фестиваля Минской области.

Среди гостей фестиваля - фермеры, ученые и просто любители блюд из второго хлеба. Всенародно любимую сельскохозяйственную культуру увековечили в бронзе. В агрогородке находится памятный знак.

В эти дни активно убирают и урожай в полях. В планах у аграриев страны собрать почти миллионную корзину тонн второго хлеба.