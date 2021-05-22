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Буллинг артистов: как "Славянский базар" пытаются втянуть в политические игры
Витебск полным ходом готовится к юбилейному ХХХ "Славянскому базару". Многолетний девиз фестиваля - "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Но некоторым, похоже, совсем не нужен мир, об этом написал в своем Telegram-канале Первый национальный канал Белорусского радио.
В этом году отдельные беглые деятели решили втянуть будущих участников форума в свои политические игры. С помощью ботоферм артистов массировано атаковали комментариями в соцсетях.
В интервью Первому национальному каналу Белорусского радио директор фестиваля Глеб Лапицкий так отреагировал на откровенную травлю музыкантов в интернете:
Артисты - люди тонкой душевной организации и зачастую принимают решения на эмоциях. Зато эта ситуация показала, кто настоящий друг "Славянского базара" - такие артисты только сплотились вокруг витебского фестиваля, несмотря ни на какой буллинг. Их поддержка сегодня ценна вдвойне.
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