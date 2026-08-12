Булойчик: Развитие любого вида спорта без поддержки государства невозможно ни в одной стране мира

Глава Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик специально для "Первого информационного" подвел итоги года у руля организации.

Он отметил, что ставит перед собой две цели: возвращение всех международных матчей в Беларусь и выход нашей команды на топ-турнир - как чемпионат Европы, так и чемпионат мира.

Евгений Булойчик

Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола:

"Развитие любого вида спорта без поддержки государства невозможно ни в одной стране мира. Все остальное это иллюзии. Мы рассчитываем, что все будет хорошо и сборная Беларуси, в том числе, найдет возможности для того, чтобы оправдать доверие и добиться успеха на чемпионате мира. Это у нас уже в 2030 году".

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