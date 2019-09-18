Бумажные пакеты в каждом магазине наравне с полиэтиленовой упаковкой

Новшество ввело Министерство антимонопольного регулирования и торговли по поручению Президента. Оно вступает в силу завтра. Такое решение принято для поэтапного перехода от полиэтиленовой упаковки к экологически безопасным материалам. Теперь в кафе должно быть до 4 видов одноразовых тарелок и стаканов из бумаги. А в магазинах - до 3 видов экологически безопасной тары. Также в общепите и торговле сократят количество пластика. Только видов посуды будет вдвое меньше.