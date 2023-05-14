"Бункер Сталина" в Самаре - что скрывается на глубине?

"Бункер Сталина" в праздничные дни стал самой посещаемой достопримечательностью Самары. Секретный объект расположен под зданием Самарской академии культуры. Но когда-то ее работники даже не подозревали, что находится у них под ногами. Гриф "секретно" сняли в 90-х, и теперь бункер открыт для посещения.