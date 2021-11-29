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Бунт мигрантов оказался фальшивкой
Методы литовской пропаганды взяли на вооружение и польские СМИ. Уже рассказывали о постановочной видеосъемке продюсерской группы Литвы на границе. Вот новый фейк, уже в исполнении польских специалистов. Так называемый бунт мигрантов в Любушском воеводстве оказался фейком официальной пропаганды. Разоблачительная статья появилась на портале "Око. Пресс". По сведениям, которые журналисты собрали у находившихся в центре мигрантов, офицеры распылили газ в комнатах и коридорах. Людям не давали выйти. Задыхаясь, они выбивали окна, вырывали решетки. Это было показано в пропагандистских фильмах - как доказательство их агрессии. Патрульные устроили погром в комнатах, перевернув все вверх дном, но в новостях это прошло как результат вандализма мигрантов. Очевидно, что официальные польские СМИ пытаются очернить беженцев, они даже избегают называть людьми, предпочитая термин - чужеземцы и террористы.
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