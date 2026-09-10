Бурак: Единый день информирования посвящен приближающемуся Дню народного единства

День народного единства как фактор национальной гордости - главная тема встреч в трудовых коллективах в Единый день информирования. 10 сентября в Гродно эту тему с коллективом предприятия по производству мебели обсуждал помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Константин Бурак.

Говорили о достижениях страны, исторической памяти, роли граждан в укреплении суверенитета. Коснулись и вопросов, которые беспокоят людей.

"Сегодня Единый день информирования посвящен приближающемуся празднику - Дню народного единства. Из шести государственных праздников Республики Беларусь он по праву занимает особое место, потому что это символ исторической справедливости и акт реального территориального и национального объединения. То есть это то, что дает нам силы и уверенность двигаться вперед, и это повод для великой гордости, - отметил Константин Бурак, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области. - Конечно же, эта встреча посвящена не только празднику, мы всегда говорим с людьми о тех вопросах, о тех насущных проблемах, которые их беспокоят".

Обсудили и вопросы социально-экономического развития страны. Такой формат открытых встреч зарекомендовал себя в коллективах нашей страны.