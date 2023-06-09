БУТБ и Центр поддержки экспорта Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусская универсальная товарная биржа и Центр поддержки экспорта Краснодарского края РФ намерены консолидировать усилия по развитию биржевой торговли для увеличения товарооборота и активизации двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, заключенном между БУТБ и ЦПЭ Краснодарского края, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службу биржи.

Согласно документу стороны планируют достигать поставленной цели путем привлечения на биржевую площадку экспортно ориентированных предприятий региона, в том числе в рамках проведения совместных информационно-практических мероприятий, ориентированных на малый и средний бизнес.

Как сообщили в пресс-службе БУТБ, первый шаг в этом направлении уже сделан: центральный офис биржи посетила делегация кубанских деловых кругов, заинтересованных в работе на белорусском рынке. Основной темой переговоров стало использование биржевого механизма для реализации продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края в Беларусь.

"По сравнению с январем - маем прошлого года сумма биржевых сделок, совершенных краснодарскими компаниями, выросла почти в два раза. Более того, сама структура биржевого товарооборота стала более диверсифицированной. Если в 2022 году это были только закупки белорусских кормовых добавок, то сейчас в Краснодарский край поставляются отечественные молокопродукты, продукция деревообрабатывающей отрасли и стройматериалы. Что немаловажно, есть и импортные сделки", - отметили в БУТБ. В частности, в апреле этого года на биржевых торгах были реализованы пробные партии кубанской пшеницы и семян подсолнечника.

В дальнейшем планируется уделять больше внимания сегменту АПК и привлекать на биржу сельхозпредприятия из Краснодарского края, в первую очередь производителей зерновых, шрота и маслосемян. "В этом вопросе мы рассчитываем на содействие со стороны регионального центра поддержки экспорта", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 3257 резидентов РФ, включая 45 из Краснодарского края. Предполагается, что следующим этапом сотрудничества биржи с региональным центром поддержки экспорта станет его аккредитация в качестве биржевого брокера. Предварительная договоренность на этот счет с руководством ЦПЭ уже достигнута.