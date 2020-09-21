Бутерброд с яичным паштетом

1 столовая ложка измельченного зеленого лука содержит всего 1 ккал, в нем нет жира, белков и углеводов. При этом такой объем обеспечивает 3 % суточной нормы витаминов А и С. Зеленый лук также содержит витамины К и В4, фолиевую кислоту, кальций, магний, фосфор и калий.