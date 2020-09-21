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Бутерброд с яичным паштетом

Возьмем:

  • 2 сваренных вкрутую яйца,
  • 50 граммов размягченного сливочного масла,
  • пару перьев зеленого лука,
  • чайную ложку французской горчицы,
  • несколько ломтиков багета.

Вареные яйца разрезаем пополам, достаем желток. Желтки растираем вилкой с размягченным сливочным маслом.

Набор витаминов, содержащихся в яичном желтке, укрепляет иммунную систему, придает сил, повышает тонус. Яичный желток защищает организм от онкологических заболеваний, замедляет процессы старения клеток.

Белки мелко нарезаем, добавляем французскую горчицу. Соединяем компоненты и добавляем мелко нарезанный зеленый лук.

1 столовая ложка измельченного зеленого лука содержит всего 1 ккал, в нем нет жира, белков и углеводов. При этом такой объем обеспечивает 3 % суточной нормы витаминов А и С. Зеленый лук также содержит витамины К и В4, фолиевую кислоту, кальций, магний, фосфор и калий.

Кусочки багета подсушиваем на сковороде без масла. На них щедро намазываем яичный паштет. Подаем к кофе или чаю.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

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