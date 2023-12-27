Беларусь - кость в горле для тех, кто решает свои задачи за счет других государств - Бузин

В происходящем в Сербии видны некоторые отголоски событий 2010-го и 2020-го в Беларуси, есть схожие моменты. В Беларуси предстоят выборы. Будут ли качать республику в предвыборный и поствыборный периоды, экспертным мнением поделился доктор военных наук, профессор Николай Бузин.

Подобные сценарии накануне парламентских выборов будут снова пытаться применить в Беларуси, считает доктор военных наук."Уверен на 100 %, что данные технологии будут использоваться на нашей территории, - заявил ученый. - Сербия - это проба пера. Потом будет Российская Федерация, потом будут другие точки. Я не удивлюсь, если это будет и Молдавия, и другие государства постсоветского пространства. Мы помним, что было в Казахстане".

Что касается Беларуси, он уверен, что данные попытки будут. "От нас не отстанут. Беларусь - кость в горле для тех, кто решает свои задачи за счет других государств", - отметил он.

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