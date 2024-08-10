Бузин: Нападение на нашу территорию с помощью беспилотников - акт агрессии, который должен найти соответствующий ответ

Произошедшее на границе с Украиной - акт агрессии, который должен найти соответствующий ответ, заявилдепутат Палаты представителей Николай Бузин. Слова депутата публикует БЕЛТА.



"События, произошедшие на границе с Украиной, показывают, что наше государство не оставляют в покое. Определенные силы пытаются раскачать ситуацию и довести ее до высокой степени эскалации. Нападение на нашу территорию с помощью беспилотников - это акт агрессии, который должен найти соответствующий ответ со стороны наших Вооруженных Сил", - сказал Николай Бузин.



Руководство Республики Беларусь делает все необходимое, чтобы обеспечить мир на нашей земле. "Предпринимаются соответствующие шаги, усиливается данное направление. Мы готовы жить со всеми в мире, но не допустим, чтобы наша страна была подвержена нападениям с любой стороны", - подчеркнул парламентарий.

"Мы рассматриваем всех соседей как страны, с которыми необходимо жить в дружбе. Но собственную территорию мы защитим всегда. Для этого у нас есть силы и средства. Если на нас попытаются напасть - ответ будет соответствующий. Об этом не один раз говорилось, - дополнил Николай Бузин. - Сегодня предприняты все необходимые меры, чтобы с военной точки зрения прикрыть данное направление и обеспечить мирную жизнь наших граждан".