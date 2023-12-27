Бузин поделился рецептом, как противостоять цветным революциям

Есть ли в нынешних геополитических обстоятельствах для Беларуси рецепт-прививка от цветных революций, корреспондент АТН Катерина Тихомирова поинтересовалась у профессора, доктора военных наук Николая Бузина.

Самое главное - сомневаться в том, что пытаются внести в наши умы, - считает он. "Информацию надо дозировано воспринимать, ее надо просеивать", - советует профессор.

Все остальное от непонимания некоторыми людьми, что они могут потерять, уверен он. "10 раз надо задуматься, что мы можем потерять. Нового и хорошего от цветной революции не будет ни для кого, - подчеркнул ученый.