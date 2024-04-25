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Бузин рассказал, на что направлены обновленные Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси
Гость выездной студии АТН - Николай Бузин, доктор военных наук, профессор.
"Мы сегодня находимся на переломном этапе для нашего государства. Запрос на безопасность среди белорусов, среди наших граждан как никогда высок. И он имеет под собой серьезные основания. События, происходящие в мире, конфликты около нашей границы заставляют в очередной раз ценить мир и безопасность, которые есть в нашей стране. И, наверное, главное, что сегодня волнует людей, это то, сумеем ли мы сохранить безопасность, мир и развитие. Именно на это направлена Концепция национальной безопасности, и Военная доктрина, - рассказал Бузин. - Как никогда ранее мы глубоко подошли к вопросу рассмотрения теоретических положений, их уточнения, учета имеющегося опыта ведения войн и вооруженных конфликтов, тех событий, анализа, всестороннего анализа тех событий, которые происходят рядом с нашей страной, в других регионах".
Проделана огромная работа, направленная на сохранение мира в стране. И принимая новую Концепцию и новую Военную доктрину Республики Беларусь, мы создаем среду безопасности, которая на перспективу позволит стране развиваться, а людям жить спокойно, считает Бузин.
Также он отметил, что спектр тех задач, которые необходимо решать в рамках обеспечения национальной безопасности, расширен.
А что касается новой Концепции национальной безопасности, там появилась только одна новая сфера - это биологическая безопасность. И она как никогда важна.
После того как мы перенесли ковид, после того как вблизи наших границ начали функционировать всевозможные лаборатории генетические, биологические, решаемые ими задачи идут вразрез с интересами нашего государства. Здесь нельзя ошибиться. Здесь нельзя работать в полсилы. И это прекрасно понимает руководитель нашей страны, Президент. Это прекрасно понимают руководители военных ведомств, военные организации государства. И вообще, вы обратите внимание, насколько широкий круг людей был вовлечен в вопросы обсуждения Концепции национальной безопасности. Такого не было ни в одной стране.
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