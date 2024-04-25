Бузин рассказал, на что направлены обновленные Концепция национальной безопасности и Военная доктрина Беларуси

"Мы сегодня находимся на переломном этапе для нашего государства. Запрос на безопасность среди белорусов, среди наших граждан как никогда высок. И он имеет под собой серьезные основания. События, происходящие в мире, конфликты около нашей границы заставляют в очередной раз ценить мир и безопасность, которые есть в нашей стране. И, наверное, главное, что сегодня волнует людей, это то, сумеем ли мы сохранить безопасность, мир и развитие. Именно на это направлена Концепция национальной безопасности, и Военная доктрина, - рассказал Бузин. - Как никогда ранее мы глубоко подошли к вопросу рассмотрения теоретических положений, их уточнения, учета имеющегося опыта ведения войн и вооруженных конфликтов, тех событий, анализа, всестороннего анализа тех событий, которые происходят рядом с нашей страной, в других регионах".