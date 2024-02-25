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Бузин: Сегодня необходимы спокойствие, стабильность и развитие без потрясений
Сегодня необходимы спокойствие, стабильность, сохранение того, что мы имеем, и развитие без потрясений. Об этом в программе "Главный эфир" заявил помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор военных наук Николай Бузин.
По его словам, мы живем в такой обстановке, когда рядом с нашими границами постоянно бряцают оружием, постоянно заявляют о том, что мы недемократичны. "Президент четко говорит, мы проводим выборы для себя, кто хочет с нами взаимодействовать, пожалуйста, но нам не надо грозить, нам не надо угрожать любыми способами. Мы создаем среду безопасности внутри собственного государства, мы создаем условия, необходимые для функционирования и развития нашего общества. И в этом наша сила", - подчеркнул он.
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На встречах в трудовых коллективах он говорил о трех пунктах своей предвыборной программы. "Одно из них - создание обстановки стабильности или, так скажем, системы безопасности в рамках государства как внешней, так и внутренней. Второе направление - это сохранение ценностей, тех, которыми мы располагаем, их развитие и адаптация к интересам нашего общества. И третье направление - это развитие по всем направлениям. Реализация тезиса по трансформации нашего общества, о его переходе на новый уровень развития".
Все должно осуществляться последовательно, без революции,нормальными шагами, уверен Николай Бузин.
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