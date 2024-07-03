Бузин: ШОС - это про будущий мир

ШОС - это про будущий мир. Там есть вопросы и экономики, и вопросы, связанные с гуманитарной составляющей. Я не удивлюсь, что в ближайшей перспективе перечень задач, которые будут рассматриваться, будет расширяться. Есть необходимость, организация развивается, как и любая организация.

Николай Бузин