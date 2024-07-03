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Бузин: ШОС - это про будущий мир

Бузин: ШОС - это про будущий мир

Формирование нового мирового порядка, формирование нового мира без насилия и без диктата - самое главное, считает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук Николай Бузин.

Сегодня созрела необходимость, когда суверенные государства готовы к следующему шагу, а следующий шаг - это формирование справедливого миропорядка, в котором государства говорят на одном языке и общаются с точки зрения равноправия, считает он.

ШОС - это про будущий мир. Там есть вопросы и экономики, и вопросы, связанные с гуманитарной составляющей. Я не удивлюсь, что в ближайшей перспективе перечень задач, которые будут рассматриваться, будет расширяться. Есть необходимость, организация развивается, как и любая организация.
Николай Бузин

Парламентарий отметил, что когда-то все вопросы могла решить ООН. "Сегодня она не способна в полном объеме закрыть эту нишу, - уверен он. - Соответственно, появляется БРИКС, ШОС, другие региональные союзы, которые вынуждены брать на себя часть полномочий данной организации в качестве ООН и вырабатывать ту систему, которая в ближайшей перспективе позволит государствам жить в другом измерении, а нам с вами просто-напросто под мирным небом и в нормальных условиях".

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