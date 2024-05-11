Система сдержки противовесов, которая была созданная после Великой Отечественной войны, сегодня полностью разрушена, заявил он. "Международные организации не решают задачи по обеспечению всеобщей безопасности. И, наверное, в этой связи стоит вспомнить небезызвестную личность Борреля, который буквально неделю назад четко в своем выступлении заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты утратили роль гегемона. О чем это говорит? То есть то, что было сформировано в рамках прошлых лет, то, что было не вызывающим сомнения утверждением, что США - это самая великая страна, которая может делать все на постсоветском пространстве, в мире. Ее слово последнее. Оно сегодня уже даже не воспринимается в Европе, глашатаем которой является Боррель".