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В настоящее время Соединенные Штаты утратили роль гегемона - Бузин
Именно после Великой Отечественной войны, по ее итогам, была сформирована система глобальной безопасности и геополитического устройства, которое на сегодняшний момент функционирует. Нет ли на сегодняшний момент переформатирования результатов и итогов Великой Отечественной войны, в программе "Панорама" спросили у доктора военных наук, депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николая Бузина.
Система сдержки противовесов, которая была созданная после Великой Отечественной войны, сегодня полностью разрушена, заявил он. "Международные организации не решают задачи по обеспечению всеобщей безопасности. И, наверное, в этой связи стоит вспомнить небезызвестную личность Борреля, который буквально неделю назад четко в своем выступлении заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты утратили роль гегемона. О чем это говорит? То есть то, что было сформировано в рамках прошлых лет, то, что было не вызывающим сомнения утверждением, что США - это самая великая страна, которая может делать все на постсоветском пространстве, в мире. Ее слово последнее. Оно сегодня уже даже не воспринимается в Европе, глашатаем которой является Боррель".
Политик напомнил, что во время недавней поездки лидера Китая в Европу ему попытались навязать свое видение мира. И он четко ответил на все притязания. "Китай знает, с кем дружить. Китай знает, каким образом выстраивать свою позицию. Он готов находить общий язык со всеми, но не приемлет, как и наша страна, диктата. Вот именно в этом главная составляющая сегодняшнего возрождающего и переустраивающегося мира".
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