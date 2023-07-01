Бузин: Ядерное оружие - гарантия того, что Беларусь не останется один на один с одуревшими соседями и ЕС

Сегодня национальная безопасность требует наличия тех образцов оружия, которые способны ее обеспечить, говорит эксперт. "Есть такое понятие - теория сдерживания и теория стратегического сдерживания. Недавно разработаны элементы теории неядерного стратегического сдерживания. Но это все новое. Но ядерное сдерживание было, есть и будет. Оно десятилетия позволило сохранить мир на Земле. Единственные два момента применения ядерного оружия - 6 и 9 августа 1945 года, которые совершили Соединенные Штаты Америки. Они были первыми и единственными в использовании ядерного оружия в боевых целях, - напомнил он. - После этого именно паритет в области ядерного оружия позволил не уничтожить мир и сохранить государства в тех границах, в которых они есть. Это элемент стратегического сдерживания, это элемент обеспечения национальной безопасности. И что-то другое придумывать на эту тему даже не надо. Это теория, проверенная практикой, проверенная десятилетиями функционирования и межгосударственными отношениями".