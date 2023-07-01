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Бузин: Ядерное оружие - гарантия того, что Беларусь не останется один на один с одуревшими соседями и ЕС

Бузин: Ядерное оружие - гарантия того, что Беларусь не останется один на один с одуревшими соседями и ЕС

О ядерном оружии как элементе независимости в нынешних условиях в проекте "Вопрос номер один" рассказал доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Бузин.

Сегодня национальная безопасность требует наличия тех образцов оружия, которые способны ее обеспечить, говорит эксперт. "Есть такое понятие - теория сдерживания и теория стратегического сдерживания. Недавно разработаны элементы теории неядерного стратегического сдерживания. Но это все новое. Но ядерное сдерживание было, есть и будет. Оно десятилетия позволило сохранить мир на Земле. Единственные два момента применения ядерного оружия - 6 и 9 августа 1945 года, которые совершили Соединенные Штаты Америки. Они были первыми и единственными в использовании ядерного оружия в боевых целях, - напомнил он. - После этого именно паритет в области ядерного оружия позволил не уничтожить мир и сохранить государства в тех границах, в которых они есть. Это элемент стратегического сдерживания, это элемент обеспечения национальной безопасности. И что-то другое придумывать на эту тему даже не надо. Это теория, проверенная практикой, проверенная десятилетиями функционирования и межгосударственными отношениями".

Говоря о появлении российского тактического ядерного оружия в Беларуси, Николай Бузин отметил, что в данном случае Беларуси протянута рука помощи. "Дана четкая гарантия того, что Беларусь не останется один на один с одуревшими соседями и Европейским союзом, который по большому счету нас бы уже давно скушал, если бы мы не имели сил и не имели соответствующего потенциала для обеспечения военной безопасности государства", - подчеркнул он.

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