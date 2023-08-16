Бычковский: Литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению литовцев

Свое намерение литовская сторона обосновала якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. Озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу. Перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси