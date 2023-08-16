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Бычковский: Литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению литовцев

Литовская сторона закрывает два пункта пропуска: "Шумскас" и "Тверячюс" (с нашей стороны "Лоша" и "Видзы"). Эти два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа не будут работать. Учитывая логику властей Литвы, решение их лишь подчеркивает, что это очередной неконструктивный и недружественный шаг наших соседей. И данное решение уже прокомментировал наш Госпогранкомитет.

Свое намерение литовская сторона обосновала якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. Озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу. Перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям.

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