Бык напал на животновода в Оршанском районе - мужчина погиб

По их предварительной информации, утром ныне погибший перегонял скот из одного сектора в другой, тогда бык внезапно подбросил его вверх и ударил о пол, а после стал бить головой по всему телу работника сельхозпредприятия. Шокирующую картину увидел коллега. Он смог отогнать животное и вызвал скорую помощь, но 50-летнего мужчину было уже не спасти. Точную причину его гибели предстоит назвать экспертам.