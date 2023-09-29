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Был ли слышен голос Беларуси на саммите ООН в Нью-Йорке и как там восприняли призывы к миру?

Факты незаконной деятельности, которую официально поддерживают недружественные страны, Беларусь представила на саммите ООН. Речь шла об эскалации напряженности в регионе и угрозах нашей республике, в том числе в связи с поддержкой Польшей и Литвой откровенно террористических организаций. Позицию Беларуси на международной площадке озвучили сенаторы Валерий Бельский и Сергей Рачков.

Слышен ли голос Беларуси на международной площадке и как там восприняли наши призывы к миру? Ответы - в интервью (видео).

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