Был ли слышен голос Беларуси на саммите ООН в Нью-Йорке и как там восприняли призывы к миру?

Факты незаконной деятельности, которую официально поддерживают недружественные страны, Беларусь представила на саммите ООН. Речь шла об эскалации напряженности в регионе и угрозах нашей республике, в том числе в связи с поддержкой Польшей и Литвой откровенно террористических организаций. Позицию Беларуси на международной площадке озвучили сенаторы Валерий Бельский и Сергей Рачков.