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"Было катастрофически тяжело, но мы справились" - корреспонденты АТН вместе со студентами БГУФК сдавали нормативы ГТО

Нормы ГТО снова в моде. Расшифровывается аббревиатура как"Готов к труду и обороне". Главная цель комплекса - развитие массового спорта и оздоровление населения. Проверить свои силы могли все, в том числе и корреспонденты Агентства теленовостей, которые вместе со студентами Белорусского государственного университета физической культуры испытали себя на прочность и узнали, насколько тяжело сдавать нормативы.

Что из этого вышло - подробности в видео.

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