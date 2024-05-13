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"Было катастрофически тяжело, но мы справились" - корреспонденты АТН вместе со студентами БГУФК сдавали нормативы ГТО
Нормы ГТО снова в моде. Расшифровывается аббревиатура как"Готов к труду и обороне". Главная цель комплекса - развитие массового спорта и оздоровление населения. Проверить свои силы могли все, в том числе и корреспонденты Агентства теленовостей, которые вместе со студентами Белорусского государственного университета физической культуры испытали себя на прочность и узнали, насколько тяжело сдавать нормативы.
Что из этого вышло - подробности в видео.
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