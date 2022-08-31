3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
BYPOL с входящими в нее структурами признали террористической организацией
Верховный суд Беларуси по заявлению генпрокурораАндрея Шведа признал неформальную организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Сітуацыйна-аналітычны цэнтр" и "Мобилизационный план "Перамога" террористической.
Как пишет БелТА со ссылкой на надзорное ведомство,деятельность даннойорганизации связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Беларуси незаконным путем.
Проводилась работа по обучению изготовлению взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления правоохранителям, прорабатывались и планировались акции террористической и экстремистской направленности.
В результате на территории республики совершены различные преступления экстремистской направленности, а также акты терроризма.
В Генпрокуратуре Беларуси подчеркнули, что с 30 августа текущего года деятельность организации на территории страны запрещена, а любое участие в ней повлечет наступление уголовной ответственности.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов