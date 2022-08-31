BYPOL с входящими в нее структурами признали террористической организацией

Верховный суд Беларуси по заявлению генпрокурораАндрея Шведа признал неформальную организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Сітуацыйна-аналітычны цэнтр" и "Мобилизационный план "Перамога" террористической.

Как пишет БелТА со ссылкой на надзорное ведомство,деятельность даннойорганизации связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Беларуси незаконным путем.

Проводилась работа по обучению изготовлению взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления правоохранителям, прорабатывались и планировались акции террористической и экстремистской направленности.

В результате на территории республики совершены различные преступления экстремистской направленности, а также акты терроризма.

В Генпрокуратуре Беларуси подчеркнули, что с 30 августа текущего года деятельность организации на территории страны запрещена, а любое участие в ней повлечет наступление уголовной ответственности.



