Фонды солидарности? Журналисты АТН узнали, во сколько обойдется создание еще одного BYSOL, какую прибыль приносят такие "проекты" и сколько стоят услуги литовских кураторов

В новой серии пранк-расследования "Изнанка" начнем с того, что фонд BYSOL (признан в Беларусиэкстремистской организацией) на самом деле никакому Андрею Стрижаку юридически не принадлежит. Глава, директор BYSOL, - гражданка Литвы Анастасия Лапутько. У нее таких фирм с десяток, причем все они с "мертвыми" сайтами и несуществующими офисами.

Возьмем Международную оздоровительную ассоциацию "ИнвелСа". Ее официальная прибыль в 2022 году составила 1000 евро. Сайта нет. Обитает эта компания по тому же адресу, по которому у Лапутько "Октус" - фирма по оказанию консультационных услуг. Сайт тоже мертвый. Есть еще клуб фармацевтов. Приносит 390 евро в год. Европейский институт наук о жизни знаний. И, вот, PI.VO.XY - деятельность научная, сайт опять мертвый. Годовой доход 32 тыс. евро. И, где собственно находится… в поле с одним покосившимся от литовской независимости деревянным бараком.

Настя Лапутько - директор BYSOL, а Андрей Стрижак - при BYSOL. Однако на самом деле Анастасия Лапутько - тоже подставное лицо другого теневого руководителя.В обороте у них миллионы. Но обо всем по порядку. Чтобы узнать всю механику работы таких "фондов", реальные суммы на их счетах, журналисты АТН решили открыть свой BYSOL, только русский.

По легенде, некий российский бизнесмен хочет открыть фонд помощи для русских беглых. Его не существует. Назовем его Федоров Сергей Борисович - ФСБ. Фонд наш будет называться FED HELPS. Связываемся с Анастасией Лапутько, директором BYSOL.





Федоров Сергей Борисович, некий российский бизнесмен, связался с Анастасией и рассказал ей, что необходима консультация по одному бизнес-кейсу: "Меня интересует создание компании в Литве с полной вашей поддержкой. От вас хочется получить небольшой предварительный бизнеc-план и смету, включая ваши личные финансовые издержки".

На что Анастасия Лапутько предложила созвониться в Zum и сказала, что на встрече будет еще ее коллега, Андрей Руданов, юрист. "Мы продумываем модель работы с вами, даем бюджет, план действий и временные рамки на исполнение. Если сходимся во всех пунктах - начинаем работу", - пояснила она.

Андрей Руданов - литовец. С Анастасией Лапутько у них на двоих фонд "ИнвелСа". Он - юрист, который занимается вопросами фармацевтики, приглашается в Сейм на сессии комиссий по здравоохранению. А еще он занимается НПО. Это десятки фондов - литовских, российских, белорусских и украинских.





Руданов уточнил, что на рынке они работают уже много лет. У Анастасии опыт работы в компании уже тоже порядка 15 лет: "У меня в "юридике" опыта 24 года. Опыта работы напрямую с НПО - 14 лет".

Мы обычно делаем такую механику, обращались к Анастасии по вопросу администрирования, потому что у нее своя команда, то есть чаще всего является внутренним либо внешним директором. И вместе с ней работает ее команда - это люди, которые занимаются регистрированием заявок, полностью вся своя команда, которая полностью ведет этот процесс. "Юридикой" занимаюсь я с моей командой. Андрей Руданов, юрист (Литва)

Кстати, из успешных фондов упомянул BYSOL (Belarus Solidarity Foundation).

На уточняющий вопрос Ольги (Екатерины Тихомировой, журналиста АТН), смогут ли они помочь им организовать какое-то взаимодействие, Руданов незамедлительно ответил: "Я вам скажу проще: 70 % этих людей - это наша команда. У них есть голова всего этого решения и лицо - это Андрей Стрижак. Соответственно у Стрижака была своя команда, которая работала с донорами, но все воплощение, как правильно построить, куда двигаться, как это все развивать - это стояло за нами, за нашей командой, которая с нами работает".





Как пояснил Руданов, фонд BYSOL в среднем оперирует 2-3 млн евро донорских денег и реализует очень много проектов. Это деньги донорские, которые приходят. Но у них есть еще и целевое финансирование. Там, естественно, больше, потому что это различные какие-то фонды: немецкие, американские, чешские, голландские. Целевое назначение - еще где-то столько же.

Андрей Стрижак же называет несколько иные цифры. "В 2022 году у нас общая сумма, которая была привлечена для помощи людям и выделена людям, была около 2 млн евро", - говорит он.

То есть половина от 2 млн евро, по словам Стрижака, это донаты, а вторая половина - это то, что выделяют грантодатели (правительства европейских стран). То есть по миллиону с каждой стороны. Нет, Стрижак лжет! Более 2 млн евро - это только донорские деньги.

Анастасия Лапутько в беседе с журналистом АТН Екатериной Тихомировой тоже подтверждает, что 2 млн евро это необорот фонда, а только донаты.





То, что вы видите, - это донорские, которые донатят физические и юридические лица. У BYSOL есть еще функциональная помощь от различных прогосударственных либо государственных организаций. Какие-то программы Еврокомиссии и других каких-то спонсоров донорских и все остальное. Там, если брать суммарно, эта сумма превышает несколько миллионов. Андрей Руданов, юрист (Литва)

Также Андрей Руданов добавляет: "Я сейчас вижу из того, что у меня сейчас под руками за 2022 год, что донорская помощь, которая была кроме национальной поддержки, составила 2 млн 46 тыс. 378 евро".