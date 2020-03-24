Быстрая реакция сотрудника ГАИ и трагедии удалось избежать. Инцидент произошел на улице Буденного в областном центре. На кадрах видно, что ребенок стремительно приближается к дороге, похоже, что убегает от родителей. Заметив это, инспектор оперативно отреагировал и быстро остановил поток машин. Мальчик не пострадал.



