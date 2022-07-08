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Быстро, экологично и безопасно! В Минске появились курсы по вождению электродевайсов
Научиться управлять электросамокатом правильно и безопасно. В Минске появились офлайн-курсы по вождению экологических девайсов. Один из минских кикшеринговых сервисов обучает жителей столицы езде на двухколесных. В программе - преодоление змейки и тренировка торможения, а также знакомство с механизмом арендных самокатов. Все это для уменьшения количества ДТП с участием владельцев зеленых гаджетов и оптимизации городского трафика. Илья Цветков прошел курсы по ускоренной программе (видео).
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