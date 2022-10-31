Быстро понизить высокий пульс без таблеток возможно, утверждает кардиолог

Российский кардиолог Наталия Золотаревапосоветовала дыхательные упражнения для снижения сердечного пульса, пишет РИА Новости.



При внезапном приступе можно применить технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть снова за пять-восемь секунд. Второй прием необходимо повторить не менее трех раз: вдох на четыре счета, задержка дыхания до счета 7 и выдох до счета 8.

