Быть на связи и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы граждан

Прямые телефонные линии пройдут в эту субботу. В столице завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров. На вопросы жителей Центрального региона - заместитель губернатора Иван Маркевич. Прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.