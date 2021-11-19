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Быть на связи с руководством и решать проблемы эффективно позволяют субботние прямые телефонные линии

Быть на связи с руководством и более эффективно решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице завтра с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

На вопросы жителей центрального региона ответит заместитель губернатора Александр Кручанов. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.


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