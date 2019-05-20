Быть в курсе событий в стране с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей

Быть в курсе событий в стране и мире можно с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН"



Оно бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. У приложения простая навигация по тематическим разделам и широкие возможности индивидуальной настройки контента. К тому же у каждого есть возможность не только поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли ньюсмейкера. Необходимо просто прислать свои материалы на "Горячую линию" АТН и об этом узнает вся страна. Скачайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением "Новости АТН".