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Быть в курсе событий в стране с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей

Быть в курсе событий в стране и мире можно с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН"

Оно бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. У приложения простая навигация по тематическим разделам и широкие возможности индивидуальной настройки контента. К тому же у каждого есть возможность не только поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли ньюсмейкера. Необходимо просто прислать свои материалы на "Горячую линию" АТН и об этом узнает вся страна. Скачайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением "Новости АТН".

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