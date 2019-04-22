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Быть в курсе событий в стране и мире с помощью мобильного приложения "Новости АТН"
Быть в курсе событий в стране и мире и узнавать об этом первым теперь можно и с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН"
Вся информационная картина дня, телевизионные проекты, спецрепортажи, эксклюзив, а также возможность предложить свою новость - это и многое другое доступно в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. У приложения простая навигация по тематическим разделам, лента видеоновостей, система оповещения о важных событиях и широкие возможности индивидуальной настройки контента. К тому же у каждого есть возможность не только поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли ньюсмейкера. Необходимо просто прислать свои материалы на "Горячую линию" АТН, и об этом узнает вся страна.
Скачайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением "Новости АТН".
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