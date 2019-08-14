Быть в курсе событий в стране и мире с помощью мобильного приложения "Новости АТН"

Быть в курсе событий в стране и мире можно и с помощью мобильного приложения "Новости АТН". Телепроекты, спецрепортажи и эксклюзивы теперь доступны в вашем мобильном устройстве и бесплатны для скачивания в Play Market или AppStore. К тому же у каждого есть возможность попробовать себя в роли репортера. Присылайте свои материалы на "Горячую линию" АТН и об этом узнает вся страна. Скачайте и будьте в курсе вместе с мобильным приложением "Новости АТН".