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Быть в курсе событий в стране и мире вместе с мобильным приложением "Новости АТН"

Быть в курсе событий в стране и мире можно и с помощью мобильного приложения "Новости АТН".

Телепроекты, спецрепортажи и эксклюзивы теперь доступны в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. К тому же, у каждого есть возможность попробовать себя в роли репортера. Присылайте свои материалы на горячую линию АТН - и об этом узнает вся страна. Скачайте и будьте в курсе! Вместе с мобильным приложением "Новости АТН".

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