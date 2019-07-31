Быть в курсе событий в стране и мире вместе с мобильным приложением "Новости АТН"

Быть в курсе событий в стране и мире можно и с помощью мобильного приложения "Новости АТН".



Телепроекты, спецрепортажи и эксклюзивы теперь доступны в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. К тому же, у каждого есть возможность попробовать себя в роли репортера. Присылайте свои материалы на горячую линию АТН - и об этом узнает вся страна. Скачайте и будьте в курсе! Вместе с мобильным приложением "Новости АТН".