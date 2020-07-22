Быть врачом - призвание. Система здравоохранения Беларуси - это десятки тысяч специалистов









На страже здоровья детей

Эта городская детская поликлиника в центре Могилева, пожалуй, самое шумное учреждение. Все-таки до 150 пациентов в приемный день. Уговоры, игрушки в ход здесь идут нередко - малышей успокоить несложно, рассказывает Ольга Буйлина. Опыт, к тому же, сама мама двоих ребятишек. Сейчас молодой педиатр без любимой работы себя и представить не может. А ведь служба не только кабинетная. Ольга - участковый врач, поэтому частый гость в могилевских семьях. А ведь когда-то мечтала посвятить себя искусству. Теперь лечить маленьких пациентов - смысл всей ее жизни.

Ольга Буйлина, врач-педиатр Могилевской детской поликлиники № 1:

"Поступила в Минское государственное художественное училище имени Глебова. Отучилась 2 года. Потом поняла - я хочу быть врачом, хочу лечить детей. Конечно, это решение все бросить и пойти учиться на совсем другую специальность было для меня тяжелым. Но я ни капельки не жалею. И теперь лечу детей".

Детскую поликлинику ждет расширение. Новоселье. И, конечно, обновление - новейшим оборудованием. Подарок - уже в следующем году для врачей и горожан.





Современная медицина в районах

Современным оборудованием пополнятся и районные поликлиники. Это часть масштабной государственной программы. Здесь делают УЗИ со всем спектром исследований. Офтальмология. Реанимационное оборудование. За эти годы система здравоохранения района стала сильнее. А это - и сокращение времени на обследование, и качество лечения. Что важно для сельского жителя. Но ставка не только на обновление оборудования.

Светлана Иванова, заместитель главврача Круглянской центральной районной больницы:

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Приходят молодые специалисты каждый год от 3 до 6 человек. И мы стараемся принять в свой коллектив. Стараемся их поощрить, выделить жилье, материальное поощрение. Стараемся закрепить наставника, чтобы люди, столкнувшиеся с практической медициной, чувствовали, что они не оставлены, что они не одни, что их всегда поддержат".

Как раз таким наставником стала и Валентина Гарцуева. Начинала в хирургическом отделении, работала в стоматологии. Сейчас руководит поликлинической частью. Под ее контролем все - от приема пациента до обследования. Говорит, к вечеру устаешь. Но ведь здоровье людей превыше всего. А их почти 13,5 тысячи в районе.

Валентина Гарцуева, старшая медсестра Круглянской центральной районной поликлиники:

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Большое значение имеет, конечно же, врач, его профессионализм, как он относится к работе, его внимание. Мы стараемся помочь всем. Я горжусь своим коллективом, в котором я работаю. А работаю я уже 33 года. И каждый день я чувствую себя счастливой".