ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Бюджет-2019 и обновленный Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января

Сегодня депутаты проголосовали за бюджет-2019, а также приняли обновленный Налоговый кодекс. Документы вступят в силу с 1 января.

Главный акцент при разработке новых налоговых подходов - упрощение администрирования. Кодекс стал проще и понятнее - такую задачу ставил Президент. В частности, отменена ставка налога на недвижимость в отношении незавершенного строительства. А местная власть потеряла право десятикратно увеличивать эту ставку для объектов, которые не используются. Пошли навстречу бизнесу и гражданам: так, теперь размер пени не сможет превышать сумму налога, который доначислили в результате проверки. А физлица смогут обращаться в любую налоговую инспекцию без привязки к месту жительства. Как отметил сегодня глава Минфина, работа по совершенствованию налогового законодательства в Беларуси продолжится. Появится общественно-консультативный совет по налоговой политике. Предложения по улучшению правил налогообложения он будет рассматривать регулярно и в тандеме с бизнесом.

Что касается бюджета на будущий год, то его социальная направленность усилена. Снижен уровень поддержки реального сектора экономики на 10 %. Экономия пойдет в том числе на увеличение зарплат. По итогам следующего года бюджетники должны получать не менее 80 % от средней зарплаты по стране.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все