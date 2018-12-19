Бюджет-2019 и обновленный Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января

Главный акцент при разработке новых налоговых подходов - упрощение администрирования. Кодекс стал проще и понятнее - такую задачу ставил Президент. В частности, отменена ставка налога на недвижимость в отношении незавершенного строительства. А местная власть потеряла право десятикратно увеличивать эту ставку для объектов, которые не используются. Пошли навстречу бизнесу и гражданам: так, теперь размер пени не сможет превышать сумму налога, который доначислили в результате проверки. А физлица смогут обращаться в любую налоговую инспекцию без привязки к месту жительства. Как отметил сегодня глава Минфина, работа по совершенствованию налогового законодательства в Беларуси продолжится. Появится общественно-консультативный совет по налоговой политике. Предложения по улучшению правил налогообложения он будет рассматривать регулярно и в тандеме с бизнесом.