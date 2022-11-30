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Бюджет 2023 года сверстан и сохраняет социальную направленность
Бюджет-2023 сверстан. В эти минуты в парламенте проходит так называемое нулевое чтение. Итог долгих расчетов представляет премьер-министр. Это традиционный формат обсуждения главных финансовых документов. Он предваряет голосование за бюджет в Овальном зале парламента.
Бюджет на будущий год сверстан с дефицитом: его расходы превысят доходы на три млрд рублей.
Впрочем, дефицитным его верстают уже четвертый год подряд. И это не создает рисков для экономики, правительство всегда просчитывает источники покрытия дефицита без ущерба для социальной сферы. В целом бюджет сохраняет свою социальную направленность. Вырастут расходы на здравоохранение, образование, социальную защиту. Больше средств предполагается выделить на пенсионное обеспечение.
Планируется в 2023 году на социальную сферу направить 44,8 % консолидированного бюджета, а это 27,2 млн рублей. Особый акцент, конечно, на реализацию мероприятий по повышению оплаты труда работникам бюджетных организаций. Запланировано, что фонд оплаты труда составит 15,6 млрд рублей. Рост к оценке 2022 года 17 %.
Планируется, что первое чтение бюджета в Овальном зале пройдет уже на следующей неделе, 7 декабря.
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