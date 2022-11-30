Бюджет 2023 года сверстан и сохраняет социальную направленность

Бюджет-2023 сверстан. В эти минуты в парламенте проходит так называемое нулевое чтение. Итог долгих расчетов представляет премьер-министр. Это традиционный формат обсуждения главных финансовых документов. Он предваряет голосование за бюджет в Овальном зале парламента.

Бюджет на будущий год сверстан с дефицитом: его расходы превысят доходы на три млрд рублей.

Впрочем, дефицитным его верстают уже четвертый год подряд. И это не создает рисков для экономики, правительство всегда просчитывает источники покрытия дефицита без ущерба для социальной сферы. В целом бюджет сохраняет свою социальную направленность. Вырастут расходы на здравоохранение, образование, социальную защиту. Больше средств предполагается выделить на пенсионное обеспечение.

