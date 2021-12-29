Бюджет Беларуси на 2022 год сохранит социальную направленность

Белорусский парламент закрыл осеннюю сессию. Один из главных вопросов - бюджетный пакет на следующий год. Что важно: главный финансовый документ сохраняет социальную направленность. Здравоохранение, образование и поддержка бюджетников традиционно в центре внимания государства.



Важно создать условия и для экономического развития. Депутаты и сенаторы рассматривали законопроекты об инвестициях, свободных экономических зонах и лицензировании.



Рассказывает Антон Малюта. Традиционно в топе декабрьских тем бюджет на следующий год. На что будем тратить и на чем зарабатывать, власти совместно с депутатами начали просчитывать задолго до принятия документа. По итогу бюджет сверстан с дефицитом. Главные акценты - социальная защищенность населения, повышение качества и уровня жизни граждан.



В документ заложены и средства для поддержки реального сектора из-за пандемии и внешнего давления на экономику. Большую ставку в развитии делаем на свободные экономические зоны. Это территории, где сегодня можно строить успешный бизнес. Их в стране 6, а количество резидентов 429. Совет Республики одобрил законопроект о СЭЗ, а также поддержал документ об инвестициях. В нынешнем году по этому показателю немного проседаем, а профильный закон поможет исправить положение.

