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Бюджет Беларуси на 2024 год принят в первом чтении
Сохранить устойчивость бюджетной системы, выполнить все долговые и социальные обязательства - бюджет Беларуси на 2024 год в первом чтении сегодня принят в нижней палате парламента.
Документ в Овальном зале представил министр финансов Юрий Селиверстов. В следующем году предусматривается рост затрат на ремонт дорог, жилфонда, завершение инвестпроектов. Конечно, в приоритете финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения, поддержку многодетных семей.
Пенсии по возрасту в следующем году в среднем вырастут на 15 %. Это предполагает соответствующий законопроект, принятый сегодня в двух чтениях. Бюджет фонда соцзащиты будет профицитным. При формировании учитывались прежде всего прогнозные показатели социально-экономического развития на будущий год. Расходная часть сформирована в объеме почти 28 млрд рублей и 80 % ее придется на выплату различных пенсий.
Новации в Налоговый кодекс парламентарии приняли в первом чтении. Также ратифицирован меморандум об обязательствах Беларуси для вступления в ШОС. Законопроекты (а именно пакет по налогам и бюджету) должны быть внесены на второе чтение в Овальный зал до конца ноября.
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