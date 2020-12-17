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Бюджет Беларуси на следующий год. Акценты главного финансового документа
Бюджет Беларуси на следующий год планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Документ в нулевом чтении рассмотрели на заседании Палаты представителей. Так, социальная направленность сохраняется, причем расходы на эту сферу вырастут. Весомая часть пойдет на борьбу с COVID-19.О других акцентах главного финансового документа расскажет Антон Малюта, у него все детали.
Сегодня депутаты детально разбираются в каждой статье бюджета
Нулевое чтение - традиционный формат, когда еще до основного обсуждения и голосования в Овальном зале нужно расставить все точки над "і". Да, с социальной направленностью разобрались, сохранили, но есть еще вопросы, которые нужно решать. Например, что же будет в 2021 с дорожным сбором? И это тоже важно обсудить. Еще до начала заседания депутаты обсуждают между собой акценты финансового плана на 2021. Их уже проанализировала профильная комиссия. Сегодня слушают основного докладчика от правительства - замминистра финансов Дмитрия Кийко. Он обратит внимания, что бюджет на следующий год дефицитный. Цифра не маленькая - 4 миллиарда рублей. Но резервы есть.
Господдержка отдельных отраслей экономики продолжится
Судьба дорожного сбора
, регулятор все досконально просчитывал. И вот сегодня пришли к общему знаменателю. 1 января госпошлина будет отменена. Вместо него вводится транспортный налог. Сумма будет зависеть от веса и возраста авто - в среднем это 60-80 рублей в год. Т.е. в полтора-два раза меньше предыдущего сбора. Для пенсионеров предусмотрена скидка 50 %. Ведь в основе решения прежде всего справедливость. Сегодня депутаты выслушали, что предлагает правительство. Теперь осталось выразить свое мнение посредством голосования. Оно запланировано на завтра. 18 декабря - день закрытия осенней сессии парламента.
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