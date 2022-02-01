Бюджет прожиточного минимума, пенсии и пособия - какие изменения ожидают белорусов с 1 февраля

На календаре 1 февраля. И последний зимний месяц принес белорусам ряд заметных новаций в социальной сфере: обновлен главный ориентир в расчете ряда пособий и надбавок к пенсиям - бюджет прожиточного минимума. С сегодняшнего дня он зафиксирован на отметке почти 297 рублей, а это на три процента превышает предыдущий показатель.

Бюджет подтягивает за собой целый ряд пособий. Во-первых - единовременное. Его назначают при рождении ребенка. Сумма на первого малыша теперь составит почти 2 966 рублей. Если семья прирастает вторым, третьим или еще больше - свыше 4 тысяч. Больше заплатят и тем, кто в ожидании пополнения: пособие для женщин, вовремя ставших на учет Минздрава, вырастет до уровня, обновленного БПМ.

Кроме того, в связи с ростом почти на 9 процентов среднемесячной зарплаты работников в республике за 4-й квартал прошлого года увеличилось и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого - будут выплачивать 540 рублей, на второго и последующих - 617 рублей, на ребенка-инвалида до 3 лет - 694 рубля.



В Беларуси увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты



Также выросли и доплаты к пенсиям: тем белорусам, кому уже 75 лет, добавлять будут почти 56 рублей, для людей в возрасте 80-ти и старше - свыше 74 рублей. Эти суммы зафиксируют на квартал до конца апреля.

