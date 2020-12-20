Бюджет распланирован. В приоритете - своевременные расчеты по долгам и рост зарплат бюджетников

Поговорим о белорусской экономике. Парламент на неделе принял главный финансовый документ на следующий год. Бюджет распланирован. Теперь важно, чтобы сферы, на которые делают ставку в пополнении общей копилки, сработали и вышли по году с плюсом. В приоритете - своевременные расчеты по долгам и рост зарплат бюджетников.

Большой госкошелек 2021 года - это почти 23 с половиной миллиарда доходов и более 27 миллиардов расходов. Не удалось избежать дефицита. Но важно правильно распределить средства. Мы сохраняем все социальные ориентиры.





Расходы из республиканской казны на здравоохранение вырастут на треть - это 1 миллиард 700 миллионов рублей

Из них на закупку лекарств пойдет более 500 миллионов. А 50 - на приобретение вакцины от коронавируса.Пособия на детей вырастут более чем на 8%. Зарплаты бюджетников повысят дважды с ростом базовой ставки до 200 рублей. Особое внимание профессиям с низкими зарплатами.

Основа верстки бюджета – целевой сценарий развития с учетом изменения налоговой базы