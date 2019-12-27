Бюджетный образ для корпоратива. Что надеть, чтобы не покупать новое вечернее платье

Викторианский стиль - в тренде. И где же быть королевой, если не на корпоративе? Вечерние платья с изящным кружевом и тончайшим тюлем, роскошной вышивкой, жабо, воланами… Романтично и величественно.



Прошлое вдохновляло дизайнеров и на создание шикарных бархатных платьев. В моде фасоны в стиле 19 века с рукавами-буфами, заниженным декольте, открытыми плечами.Перья и бахрома - тоже получили модное приглашение на новогодние вечеринки. Последний писк - платья не просто с пушистым декором, а целиком созданные из него.В тренде и вечерние платья с неповторимым дизайнерским кроем. Приветствуется асимметрия и открытое плечо.





Антиобраз

Роскошное викторианское платье в вечернем стиле. Идеально сидит на фигуре, изысканное кружево, умеренный декор - в нем прекрасно все, кроме цены. Если вы не можете позволить себе платье на один выход, а на корпоратив хочется, то стоит применять модные лайфхаки.

Образ первый

Например, оверсайз-жакет можно превратить из офисного предмета гардероба в вечерний. Создаем акцент на талии за счет широкого черного пояса, добавляем черные колготки, бежевые туфли-лодочки, бархатный клатч. Одним словом, за счет аксессуаров превращаем жакет в мини-платье. Но здесь важно не перейти грань приличия. Поэтому волосы убираем в низкий пучок и добавляем сдержанное аккуратное украшение.

Образ второй

Плиссированную черную юбку, которая есть в гардеробе почти каждой модницы, можно легко сделать основой для бюджетного вечернего наряда. Нужно всего лишь добавить топ с вечерней фактурой и вечерним декором. У нас это атласный изумрудный топ на бретельках с отделкой из перьев, кстати, которую можно пришить самостоятельно. Не забыли мы и про вечерние нюансы: ободок с пайетками и яркие лакированные туфли-лодочки.

Вывод