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Бюрократию в сторону! Оформление индивидуальной жилой застройки стало проще и понятнее

Новые возможности для строительства домов вдали от кольцевой. Теперь построить частный дом станет проще: минимум документов, никаких согласований по проекту и подключение к газу или электричеству по желанию.

Новшества закреплены указом Президента и касаются строений за пределами Минска и областных центров. В основном это райцентры и сельская местность. Заработают новеллы через полгода. За это время как минимум 10 нормативно-правовых актов будут изменены.

Но что можно сказать точно: новыми инструкциями этот новый документ обрастать не будет. Ведь главное - сделать комфортные условия для собственника, отмечает профильный министр, Руслан Пархамович. Главные вопросы министру строительства и архитектуры задала Светлана Лукьянюк (видео).

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