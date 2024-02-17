Существует мнение о том, что во сне человек иногда может увидеть будущее. Есть много суеверий на этот счет, называются даже конкретные дни, в которые якобы должно присниться предстоящее событие. Бывают ли сны вещими на самом деле,рассказалкандидат медицинских наук Алексей Малков. Слова специалиста публикует sb.by.



Как отметил Алексей Малков, пока с точностью нельзя ответить на вопрос, почему человек в принципе видит сны.

"Это подкорковое ассоциативное мышление, которое строится мозгом вот в таком виде. Это восстановительное состояние, но чрезмерное количество снов - длинных, активных, тревожных - может говорить о стрессе. Если человек часто видит сны, он может часто просыпаться, что свидетельствует о какой-то скрытой тревоге, - рассказал он.

Факт В науке такого понятия, как "вещие сны", нет.

"Вещего сна по-настоящему не бывает. Но в любом случае, когда мы о чем-то думаем, что-то планируем, ассоциативное мышление выстраивает какой-то порядок событий, который выдается во сне. Соответственно, когда происходит какое-то событие, которое мы могли предсказать для себя, человек может думать, что сон был вещим", - подытожил Алексей Малков.